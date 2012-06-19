Нарисовать несколько иллюстраций

Здравствуйте!

Для вот этого конструктора пиццы

http://www.pizzarium.com.ua/pizza-designer

необходимо в том же стиле нарисовать иллюстрации для новых ингредиентов (для каждого ингредиента 2 простые иллюстрации: иконка и "слой" для визуального представления):

-колбаса (сейчас есть салями, нужен еще один тип колбасы — с крупными одинаковыми по размеру кусочками);

-руккола (крупные листочки);

-сыр фета;

-базилик (есть зеленый, а нужно нарисовать сухой, т.е. это специя, мелкий порошок);

-орегано (то же что и предыдущий пункт);

-(upd) петрушка (только слой, иконку трогать не надо).

Жду предложений, спасибо!