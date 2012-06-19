Нарисовать несколько иллюстраций

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок258 просмотров

Здравствуйте!

Для вот этого конструктора пиццы

http://www.pizzarium.com.ua/pizza-designer

необходимо в том же стиле нарисовать иллюстрации для новых ингредиентов (для каждого ингредиента 2 простые иллюстрации: иконка и "слой" для визуального представления):

-колбаса (сейчас есть салями, нужен еще один тип колбасы — с крупными одинаковыми по размеру кусочками);

-руккола (крупные листочки);

-сыр фета;

-базилик (есть зеленый, а нужно нарисовать сухой, т.е. это специя, мелкий порошок);

-орегано (то же что и предыдущий пункт);

-(upd) петрушка (только слой, иконку трогать не надо).

Жду предложений, спасибо!

13 лет назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
В очередной раз Аня крайне оперативно и качественно справилась с заданием, за что я ей очень благодарен! Рекомендую как надежного и оперативного исполнителя.
Работать с Дмитрием очень приятно: четкая детальная задача и своевременная оплата. Профессиональный заказчик:), рекомендую!

Заявки фрилансеров

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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