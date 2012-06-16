На каждый день нужны комиксы.

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Закрыт12 заявок240 просмотров

С свой блог хочу сделать раздел где будут размещаться каждый день комиксы по 3 картинки.

Прошу указывать цену за 1 комикс.

пример - http://www.artlebedev.ru/strip/2012/06/16/

13 лет назад
123321a
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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