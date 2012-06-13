Чертеж сборочный

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Закрыт2 заявки212 просмотров

Необходимо начертить чертеж к утру завтрашнего дня по мск.

Сделать нужно в Компасе. Это сборочный чертёж, так что нужен лист отдельный (спецификация)

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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