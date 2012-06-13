Три рисунка в таком же стиле https://www.weblancer.net/files/projects/3624/362403/works/274092.png 1. Нужен смешной профессор. Слоган "Математика улыбнется тебе" 2. Нужна девчонка-задира, оторва, хулиганка, списывающая у мальчика-отличника, ботаника. Слоган "Здесь нет двоечников" 3. Пацана или ...
Картинки из мемов
Нужен человек для создания картинок из популярных интернет-мемов, которые будут собирать сотни лайков вконтакте. Тематика - бизнес, пассивный доход, инвестирование, работа на бирже, финансы. Пример - этот паблик http://vk.com/tibiz
Заявки фрилансеров
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