Придумать и нарисовать логотип сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок280 просмотров

Задача:

Необходимо сделать логотип (или иллюстрацию, являющуюся логотипом) для сайта stroydom.info.

Он встанет вместо того домика, что есть на макете.

как примерно я это вижу: некий симпатичный дом на котором видно что он почти построен и работа в разгаре в цветовой гамме сочетающийся с оформлением сайта и тематикой.

Совместимость с сайтом прошу проверять установив логотип на свое место. Результат в формате PSD. Промежуточные версии в виде скриншота макета, но уже с новым логотипом в формате JPG.

Можно сделать дом аналогичный тому что есть (только не точная копия.). Тот дом что есть позаимствован где-то в интернете и не хотелось бы использовать краденное. :)

Без предоплаты. За выходные нужно управиться. Лучше за 1 день.

14 лет назад
marks11
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$75
3 дня
Евгения великолепно выполнила работу не засыпая меня как заказчика лишними вопросами. Отлично включилась в предметную область и как нельзя лучше выполнила разработку и сумела дать обоснование своим взглядам. Заинтересована не только в том чтобы сдать работу заказчику но заинтересована в выполнении работы в наилучшем качестве. Сработались отлично связь без перебоев.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача рождает единственное правильное решение. Взаимопонимание с Владимиром достигнуто мгновенно. Очень приятно то, что Владимир доверяет опыту, знаниям и художественному решению дизайнера. Побольше бы таких заказчиков :)

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
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14 лет в сервисе
Была
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14 лет назад

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