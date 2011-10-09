Придумать и нарисовать логотип сайта

Задача:

Необходимо сделать логотип (или иллюстрацию, являющуюся логотипом) для сайта stroydom.info.

Он встанет вместо того домика, что есть на макете.

как примерно я это вижу: некий симпатичный дом на котором видно что он почти построен и работа в разгаре в цветовой гамме сочетающийся с оформлением сайта и тематикой.

Совместимость с сайтом прошу проверять установив логотип на свое место. Результат в формате PSD. Промежуточные версии в виде скриншота макета, но уже с новым логотипом в формате JPG.

Можно сделать дом аналогичный тому что есть (только не точная копия.). Тот дом что есть позаимствован где-то в интернете и не хотелось бы использовать краденное. :)

Без предоплаты. За выходные нужно управиться. Лучше за 1 день.