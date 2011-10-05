Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) ...
Рисунок для фона Пожарная часть
Для фона фотографии нужен рисунок с изображением пожарной части перед которой стоят 2-3 машины пожарные, раритетные. Вся фотография будет в стиле 40ых годов. Рисунок должен иметь уклон к более детскому варианту, т.е. машины хоть и раритетные, но с более мягкими очертаниями. Цветное. В приложении фото для общего представления.
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