janasasha

Сергей Фролов janasasha

 
42 годаРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Вырезка, ретуширование фотографий. Опыт 11 лет.

Работаю только в PHOTOSHOP.

В основном вырезка с хромакея (от 1 рубля.) и и ретуширование лиц (синяки, косоглазие, родимые пятна, проблемы коже, старость и т.п.).

Скорость обработки 700-2500 кадров в сутки.

Желательно рабочий материал в RAWе.

Оплата любым способом.

Сначала работаю, показываю готовое.

Нравится!? Оплачиваете.

Photoshop

  • Вырезка из любительских фото.

    $10

    Надо вырезать с маской, скорректировать свет/цвет. Вырезка в основном по грудь. Идеальной вырезки каждого волоска мне не надо, но части тела тоже резать нельзя. PS загрузил примеры

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Календарь для фотографа по слоям.

    Здравствуйте! Нужен для детсадовского фотографа календарь на подобие этого http://s017.radikal.ru/i437/1410/12/d31dc9965092.jpg Ребёнок будет фотографироваться в такой же позе и подставляться в графической программе. Мне нравится вариант, который я показал выше, но не устраивает качество исполнения. Нужна красивая овца, ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Видео с сайта.

    $50

    Нужно с этой страницы сохранить видео (мальчик ходит по классу и т.п.). Надо убрать всю рекламу (портфель нарисованный и т.п.), надписи "ОБ АКЦИИ", "ПОБЕДИТЕЛИ" и т.д. Сохранить надо в AVI или другом видеоформате. А также сохранить ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Групповое фото для детского сада.

    $15

    Здравствуйте всем! Есть полный материал по слоям (фотографии детей, изображения и текст). Нужно из этого материала собрать приличную заготовку, расставить всё по своим местам и если потребуется добавить материал. В приложении я добавил фото, которое у меня ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка идей декораций фотостудии в детсадах

    $500

    Приветствую всех! Я по профессии фотограф. Работаю только с детьми. Снимаю в основном в декорациях (см. в приложении). Ищу человека, который 3-4 раза в год (июль, октябрь, январь, март) будет разрабатывать новые идеи для фотосъёмок детей. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сказки про принца и принцессу.

    $100

    Здравствуйте! Требуются тексты сказок про принца и принцессу. Зимние. Сказки не большие на 4-5 страниц средним шрифтом. Ориентировочно для деток 3-7 лет. Сказка-стих будет ещё лучше, но это зависит от цены.

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 стиха для фотографа

    моя профессия детский фотограф нужно написать 2 стиха: 1) 5-6 четверостийших. ОПИСАНИЕ: Я, фотограф. Моё название "---------------------------" Предлагаю я ПАПКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ и ФОТОСЪЁМКУ В конверте отправлю им только визитку, на которой будет указан мой контакт и этот стих. Ещё в ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рисунок для фона Пожарная часть

    Для фона фотографии нужен рисунок с изображением пожарной части перед которой стоят 2-3 машины пожарные, раритетные. Вся фотография будет в стиле 40ых годов. Рисунок должен иметь уклон к более детскому варианту, т.е. машины хоть и ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • "Злой" горящий костёр.

    Нужен горящий костёр, огонёк или т.п. "с лицом", злостно ухмыляющимся. Для чего!? На фото стоит ребёнок - пожарный с брандспойтом и собирается тушить что-то. Вот это что-то и должно быть костром с мимикой.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Танцующие огоньки

    На прикреплённом рисунке изображены огоньки, держащиеся за руки и танцующие вокруг детей. Нужны такие огоньки, также танцующие по кругу, держащиеся за руки, но более реалистичные. Они будут использованы в плакате по пожарной безопасности для детского ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Se_Mia
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сказки про принца и принцессу.
Как всегда все отлично, рекомендую!
Всё отлично. Как и договаривались. Продолжаем сотрудничать )
Ответный отзыв
Se_Mia
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
2 стиха для фотографа
Отличный заказчик! Точно знает, чего хочет, и, как в следствие, работать с ним очень легко и приятно. Что касается оплаты, все было оплачено сразу после выполнения заказа. Писала для Александра стихи, 8 четверостиший, оба остались довольны результатом. Рекомендую как хорошего и грамотного заказчика!
Сделал заказ на 2 стиха из 8ми очерствевших. Не смотря на то, что из заявленных кандидатов на выполнение работы оплата была заявлена чуть-чуть выше чем у остальных, Надежда смогла убедить меня в том, что она лучшая! Очень оперативно и точно написаны стихи, удобная оплата. При просьбе внести корректировки, всё быстренько было подправлено по просьба придирчивого клиента ))) ОТЛИЧНО! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв