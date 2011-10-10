Надо вырезать с маской, скорректировать свет/цвет. Вырезка в основном по грудь. Идеальной вырезки каждого волоска мне не надо, но части тела тоже резать нельзя. PS загрузил примеры
Работаю только в PHOTOSHOP.
В основном вырезка с хромакея (от 1 рубля.) и и ретуширование лиц (синяки, косоглазие, родимые пятна, проблемы коже, старость и т.п.).
Скорость обработки 700-2500 кадров в сутки.
Желательно рабочий материал в RAWе.
Оплата любым способом.
Сначала работаю, показываю готовое.
Нравится!? Оплачиваете.
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