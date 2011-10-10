моя профессия детский фотограф нужно написать 2 стиха: 1) 5-6 четверостийших. ОПИСАНИЕ: Я, фотограф. Моё название "---------------------------" Предлагаю я ПАПКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ и ФОТОСЪЁМКУ В конверте отправлю им только визитку, на которой будет указан мой контакт и этот стих. Ещё в ...