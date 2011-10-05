Требуется дизайнер (желательно с опытом по мебели) для создания 3Д-моделей торговой мебели (моделинг и визуализация) по фото с описанием и размерами. Одна серия 23 модели. Желательны сжатые сроки (7 – 10 дней) и адекватная стоимость. ...
Античный шлем пожарного
Нужен шлем такой как в прикреплённом изображении.
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