Нужен рекламный ролик (архитектурная 3д анимация)

Добрый день.

Требуется грамотный 3д аниматор или хорошая команда для создания анимационного 3д ролика в 30 сек. Место действия - современный город с высотными зданиями. Необходимо показать большие масштабы и высокое качество работ компании-производителя оконных конструкций. Пример подобного решения на ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=gAazd7Gr7t4. Готов рассмотреть ваши предложения по срокам и расчет по ценам, а так же примеры выполненных работ. Готов выслать заполненный бриф по запросу.

Приветствуется ваше стремление к дальнейшему сотрудничеству в работе над визуализацией высотных зданий. В перспективе крупные и интересные проекты в России и за рубежом.

С уважением, Руслан.