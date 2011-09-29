Нужен рекламный ролик (архитектурная 3д анимация)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок224 просмотра

Добрый день.

Требуется грамотный 3д аниматор или хорошая команда для создания анимационного 3д ролика в 30 сек. Место действия - современный город с высотными зданиями. Необходимо показать большие масштабы и высокое качество работ компании-производителя оконных конструкций. Пример подобного решения на ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=gAazd7Gr7t4. Готов рассмотреть ваши предложения по срокам и расчет по ценам, а так же примеры выполненных работ. Готов выслать заполненный бриф по запросу.

Приветствуется ваше стремление к дальнейшему сотрудничеству в работе над визуализацией высотных зданий. В перспективе крупные и интересные проекты в России и за рубежом.

С уважением, Руслан.

14 лет назад
full5d
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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