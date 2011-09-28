Запонка несложная - лицевая часть - круглая пластинка с выпуклым логотипом. Фон белый, над ним, металлическими линиями выступает логотип. Треугольники закрашены красным, синим, зеленым цветами, что и на логотипе. Во вложении квадратный аналог ...
Конвертация 2d в 3d
Перевод мультфильма из 2D в 3D.
Для оценки вашей работы, высылаю вам 3 сцены и образцы идеального
результата.
Ценовая политика взаимоотношений обсуждается по результату сдачи
материала из наших масок.
Ссылка на маски: http://narod.ru/disk/26756241001/TestScenes.zip.html
Ссылка на результат: http://narod.ru/disk/26878935001/Pokaz%20good%20rabota.zip.html
Заявки фрилансеров
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