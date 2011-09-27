Срочно 5 картинок дизайна интерьера

Нужны картинки в 3Д макс, для создания такой фишки, как на сайте http://www.fpotolok.ru/

Картинки должны быть в одном ракурсе (угле комнаты), чтобы был хорошо виден потолок.

Так как стены, потолок будет разукрашиваться в разные цвета, нужно эти детали сохранить в первоначальном светлом цвете.

Будет возможность включения света, поэтому все лампы и люстры не должны "гореть"

1. Пустая комната с прямоугольным потолком

2. Спальня с прямоугольным потолком (точечные светильники по периметру потолка + лампы на тумбах возле кровати)

3. Зал (гостиная) с круглым потолком

4. Кухня

4. Детская комната

Для каждой комнаты предоставлю фото интерьеров ( можно сделать приблизительно такой дизайн).

Размер на сайте будет 500 на 400 пикс. Желательно выполнить в течении суток.

От Вас - сроки и цена, по возможности кидайте ссылочки на ваши работы по дизайну интерьера.