Отрисовать бутылку

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок374 просмотра

Нужно отрисовать бутылку с наложением этикетки на стекло (этикетка напечатана прямо на стекле). Нужна реалистичность и качество. Сроки ограничены. Цену выставляйте сами. Пример в приложении.

14 лет назад
Boris_Boris
Трофимов 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

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