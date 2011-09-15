Нарисовать крышу для бани

Нужно добавить к бане крышу, на выходе нужно две картинки

1.одна картинка с двускатной крышей, как на образце в приложении

2.вторая картинка с четырёхскатной крышей типа шале, образца нет, нужно найти

материал крыши в обоих случаях - гибкая черепица

как вариант рассмотрю крышу для 3D модели

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