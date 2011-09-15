3d планировка здания

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок369 просмотров

Надо сделать для сайта трехмерное изображение плана здания фитнесс центра.

Здание 4 этажа. Пока требуется 2 этажа. чуть позже и остальные два этажа.

Трехмерное изображение должно бвть в асконометрической проекции.

Сильной вырисовки деталей не требуется.

Присылайте ваши портфолио Похожих планировок.

Дополнительно рассматриваю предложения , кто сможет сделать так же анимацию

появления-исчезания верхних этажей .

для примера во вложении план 1го этажа.

14 лет назад
ivan2011
Фомин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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