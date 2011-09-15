3d планировка здания

Приветствую. Есть модель авто с примитивной анимацией( откр/закр. двери и т.д.), сделанная в 3DsMax 2009+одна текстура(наклейка ка кузове) Нужно её экспортировать(корректно), и затем импортнуть в Maya 7, чтоб вся анимация и текстурка сохранились., ...