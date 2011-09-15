Приветствую. Есть модель авто с примитивной анимацией( откр/закр. двери и т.д.), сделанная в 3DsMax 2009+одна текстура(наклейка ка кузове) Нужно её экспортировать(корректно), и затем импортнуть в Maya 7, чтоб вся анимация и текстурка сохранились., ...
3d планировка здания
Надо сделать для сайта трехмерное изображение плана здания фитнесс центра.
Здание 4 этажа. Пока требуется 2 этажа. чуть позже и остальные два этажа.
Трехмерное изображение должно бвть в асконометрической проекции.
Сильной вырисовки деталей не требуется.
Присылайте ваши портфолио Похожих планировок.
Дополнительно рассматриваю предложения , кто сможет сделать так же анимацию
появления-исчезания верхних этажей .
для примера во вложении план 1го этажа.
Заявки фрилансеров
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