Превратить векторный лого в эффектную 3D модель

Требуется опытный 3d_шник.

Нужен 3D логотип. с фоном, с светом. Должно быть очень эффектно. Очень нравиться верхний во вложении.

Логотип нужен для Веб Студии.

Лого будет состоять из двух букв - VL (пиктограмма)