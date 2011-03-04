virtual-life

Сергей Сухорученков virtual-life

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание, разработка Web сайтов, дизайн упаковки - студия Virtual-life

Студия "Virtual-Life" специализируется на создании интернет-проектов "под ключ".

Основная задача нашей команды - обеспечить полное и квалифицированное создание сайтов,

независимо от уровня сложности поставленной задачи.

Мы гарантируем компетентный подход к реализации проектов,

основанный на опыте и профессионализме сотрудников.

Что мы предлагаем:

-Гибкие условия сотрудничества

-Индивидуальный подход к каждому проекту

-Собственный "движок", подстраеваемый под клиента

-Эксклюзивный дизайн

-Простая и удобная панель управления

-Короткие сроки выполнения работ

-Раскрутка и поддержка сайта в будущем.

МТС: +38 (050) 074 75 52

LIFE: +38 (093) 772 56 76

тел: +38 (044) 360 26 93