Для постоянного сотрудничества требуется программист Bitrix. С опытом работы, ответственностью. В данный момент есть проект. Тз отправлю на почту, после того как получу ваше краткое резюме (портфолио и навыки). В случае успеха гарантированно долгосрочное сотрудничество. ...
Студия "Virtual-Life" специализируется на создании интернет-проектов "под ключ".
Основная задача нашей команды - обеспечить полное и квалифицированное создание сайтов,
независимо от уровня сложности поставленной задачи.
Мы гарантируем компетентный подход к реализации проектов,
основанный на опыте и профессионализме сотрудников.
Что мы предлагаем:
-Гибкие условия сотрудничества
-Индивидуальный подход к каждому проекту
-Собственный "движок", подстраеваемый под клиента
-Эксклюзивный дизайн
-Простая и удобная панель управления
-Короткие сроки выполнения работ
-Раскрутка и поддержка сайта в будущем.
МТС: +38 (050) 074 75 52
LIFE: +38 (093) 772 56 76
тел: +38 (044) 360 26 93
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Только с опытом работы, примеры работ обязательно. Долгосрочное сотрудничество. skype: prodysor talk: prodysor tel: +38 (044) 360 26 93 tel: +38 050 ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем опытного веб-программиста для постоянного сотрудничества. Знающего РНР, MySQL, JavaScript и Ajax, понимающего концепцию ООП, умеющего разбираться в чужом коде,обладающего ответственностью и способностью реально оценивать сроки выполнения работ. Подробности – в личной беседе. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный 3d_шник. Нужен 3D логотип. с фоном, с светом. Должно быть очень эффектно. Очень нравиться верхний во вложении. Логотип нужен для Веб Студии. Лого будет состоять из двух ...3D-графика25 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется программист открытых платформ (Joomla, Drupal и пр.), опыт создания и доработки существующих модулей. skype KeLvin9883 e-mail [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется разработать дизайн сайта. Так же ищем дизайнера, для постоянного сотрудничества. Связь через скайп, или моб. skype: prodysor mob: +380 50 074 75 52 ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Студии Virtual-Life для удаленной роботы требуется опытный программист. Требования: Опыт работы в создании сайтов всех видов, скорость выполнения работ. З\П - сдельно-премиальная, высокая, регулярные заказы. e-mail: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад