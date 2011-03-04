virtual-life

Для постоянного сотрудничества требуется программист Bitrix. С опытом работы, ответственностью. В данный момент есть проект. Тз отправлю на почту, после того как получу ваше краткое резюме (портфолио и навыки). В случае успеха гарантированно долгосрочное сотрудничество. ...