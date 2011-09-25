Графическая 3D-обложка

Нужно сделать 3D-обложку для мини-курса по дизайну интерьера. Примеры по ссылке ниже:

http://media-kurs.com/freelance/cover2/index.html

Краткое пояснение: форма коробки должна быть точно такой же как показано на примере (в виде книги или коробки для дисков делать не надо, а так же не нужно вставлять никакие диски)

На примерах видно, что дизайн очень простой. Для нашей обложки нужно продумать такой дизайн, чтобы взглянув на обложку, было понятно о чем курс.

Тона, которые Вы можете использовать:

http://media-kurs.com/freelance/cover/index.html

Краткое пояснение: из примера видно, что цвета должны быть желтыми или разными его оттенками.

Текст на обложке:

Автор: Елена Жукова (без слова автор)

Заголовок: Дизайн интерьера своими руками

Подзаголовок: От идеи до дизайн-проекта

Сайт: www.mir-dizaina.ru (без слова сайт)

В конце работы нужны все исходники, шрифты и т.д., т.е. все, что было использовано для создания обложки.

Требования:

Особых требований нет, так как работа простая, но нужно проявить креатив. Если Вы считаете, что справитесь, напишите Ваши сроки выполнения.