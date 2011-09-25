3D модели для игрового движка Unity
Графическая 3D-обложка
Нужно сделать 3D-обложку для мини-курса по дизайну интерьера. Примеры по ссылке ниже:
http://media-kurs.com/freelance/cover2/index.html
Краткое пояснение: форма коробки должна быть точно такой же как показано на примере (в виде книги или коробки для дисков делать не надо, а так же не нужно вставлять никакие диски)
На примерах видно, что дизайн очень простой. Для нашей обложки нужно продумать такой дизайн, чтобы взглянув на обложку, было понятно о чем курс.
Тона, которые Вы можете использовать:
http://media-kurs.com/freelance/cover/index.html
Краткое пояснение: из примера видно, что цвета должны быть желтыми или разными его оттенками.
Текст на обложке:
Автор: Елена Жукова (без слова автор)
Заголовок: Дизайн интерьера своими руками
Подзаголовок: От идеи до дизайн-проекта
Сайт: www.mir-dizaina.ru (без слова сайт)
В конце работы нужны все исходники, шрифты и т.д., т.е. все, что было использовано для создания обложки.
Требования:
Особых требований нет, так как работа простая, но нужно проявить креатив. Если Вы считаете, что справитесь, напишите Ваши сроки выполнения.
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