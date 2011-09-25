Необходима,Модель Авто.марки Rolls-Royce в 3D. Предлогайте,цену. У кого,уже есть такая модель.(Это важно,не какой разработки,только в случаи готового материала)
3D модели
3D модели для игрового движка Unity
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно добавить к бане крышу, на выходе нужно две картинки 1.одна картинка с двускатной крышей, как на образце в приложении 2.вторая картинка с четырёхскатной крышей типа шале, образца нет, нужно найти ...3D-графика12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный 3d_шник. Нужен 3D логотип. с фоном, с светом. Должно быть очень эффектно. Очень нравиться верхний во вложении. Логотип нужен для Веб Студии. Лого будет состоять из двух ...3D-графика25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Надо сделать для сайта трехмерное изображение плана здания фитнесс центра. Здание 4 этажа. Пока требуется 2 этажа. чуть позже и остальные два этажа. Трехмерное изображение должно бвть в асконометрической проекции. Сильной вырисовки ...3D-графика15 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Есть модель авто с примитивной анимацией( откр/закр. двери и т.д.), сделанная в 3DsMax 2009+одна текстура(наклейка ка кузове) Нужно её экспортировать(корректно), и затем импортнуть в Maya 7, чтоб вся анимация и текстурка сохранились., ...3D-графика1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно нарисовать так, чтобы казалось что это фотография устройства. Нужна скрииншоты с пары углов. Два прямоугольника сверху - мониторы на которых отображаются параметры происходящего внутри. Фото для рефенса вышлю3D-графика19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо прорисовать схему территории, где находятся киношные павильоны. Во вложении прилагаю схемы павильонов, снимок со спутника где они находятся и пример стилистики (приблизительный пример). Сразу хотелось бы услышать сроки и стоимость, ну и уточняющие вопросы, ...3D-графика13 заявокЗакрыт14 лет назад
Проект "Топ эстейт" Исходные материалы: 1. Чертеж генплана жилого комплекса. http://dl.dropbox.com/u/4466466/Yossi/gen.dwg 2. Картинка - пример финального результата. http://dl.dropbox.com/u/4466466/Yossi/ref.jpg Ракурс: 1. Дневной вид с птичьего полета. Необходимость ...3D-графика14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна презентация помещения. (на одном компьютере) Есть помещение (прямоугольник) к котором есть объекты. Столы (2-3 вида), стулья (2-3) вида, плазмы, картины, компьютеры, телефоны, урны, перегородки (2-3) вообщем объекты. кол-во объектов не более ...3D-графика10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно отрисовать 4 типовые стенда. Пример во вложении3D-графика18 заявокЗакрыт14 лет назад