3D макет запонки с логотипом

Запонка несложная - лицевая часть - круглая пластинка с выпуклым логотипом. Фон белый, над ним, металлическими линиями выступает логотип. Треугольники закрашены красным, синим, зеленым цветами, что и на логотипе.

Во вложении квадратный аналог того, что хотелось бы получить, нужно сделать то-же самое, но в круге (с бортиком и без ).

Прикреплены: файл с логотипом, макет квадратной запонки, круглые запонки с бортиком для примера.

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