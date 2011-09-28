Виртуальный тур

Коротко, требуется 3 модель загородного поселка на 70 домов, с возможностью "бродить" по нему.

Прошу обозначить ориентировочный бюджет. После чего готова обсуждать более детально.

Спасибо всем за ответы. Более подробное ТЗ будет готово в начале сл недели - и будет выслано заинтересовавшим исполнителям для финальной оценки.