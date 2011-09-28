Коротко, требуется 3 модель загородного поселка на 70 домов, с возможностью "бродить" по нему. Прошу обозначить ориентировочный бюджет. После чего готова обсуждать более детально. Спасибо всем за ответы. Более подробное ...
Модель бомбы в 3Д
Нужно нарисовать модель бомбы в 3Д по эскизу и нескольким примерам на фото
Требования:
- нарисовать качетсвенно и быстро
- могут вноситься некоторые правки после первого моделинга (зависит от качества отрисовки)
- нужно приступить к работе прямо сейчас
- в заявке указывайте ориентировочные сроки и стоимость
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