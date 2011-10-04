Модели дисплеев из картона для каталога

Необходимо создать 10-15 шт. моделей дисплеев, для размещения в каталоге на сайте.

На экране макет по высоте будет занимать 70% площади, слева будут два чертежа с размерами.

Ракурс на Ваше усмотрение.

Дизайн натягивать не нужно, все в одном цвете.

Исходники для первого дисплея вложил.

Нужны Ваши условия, сроки и цена.

При необходимости предоставлю дополнительную информацию.