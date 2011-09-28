Коробка для инфопродукта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок274 просмотра

Надо нарисовать 3д обложку для электронного курса.

Пишите только те кто уже раньше это делал, и желательно успешно:)

Аська 543 590

С перспективой на постоянную работу (коробок надо очень много).

14 лет назад
Warsong
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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