Перевод мультфильма из 2D в 3D. Для оценки вашей работы, высылаю вам 3 сцены и образцы идеального результата. Ценовая политика взаимоотношений обсуждается ...
Нарисовать древнегреческую статую
Нужно нарисовать древнегреческую статую. Но не все тело, а лишь часть: голова с рукой.
Приблизительный пример в приложении. На голове скорее всего еще будет шлем. Супер детализации не нужно.
В предложениях обязательно указывайте стоимость и сроки.
Спасибо.
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