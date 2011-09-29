Нужно нарисовать древнегреческую статую. Но не все тело, а лишь часть: голова с рукой.

Приблизительный пример в приложении. На голове скорее всего еще будет шлем. Супер детализации не нужно.

В предложениях обязательно указывайте стоимость и сроки.

Спасибо.