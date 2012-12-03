Никита nik_n_2002nik_n_2002
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн интреьеров, экстерьеров, полиграфии, наружный дизайн
Опыт работы в дизайне с 2000 года -
(интерьерный дизайн, экстерьерный дизайн,3d моделирование, наружная реклама, полиграфия).
Знание граф. программ: 3ds max+V-ray, ArchiCAD, Photoshop, Corel, Illustrator, Indesign, Premier, After effect. и т.д.
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Hotel "Horn" Visualization363 просмотра
- Домик сруб564 просмотра
- Гостиная в классике604 просмотра
- Бутик "Equip"661 просмотр
- Кухня прованс610 просмотров
- Фокус460 просмотров
- Гостиная472 просмотра
- Дом сруб438 просмотров
- Барбекю домик)594 просмотра
- MSH_bedroom370 просмотров
- Скамейка208 просмотров
- Детско-юношеская спортивно адаптивная школа244 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа Никиты очень понравилась, он отлично разобрался в том, что нам нужно и практически без исправлений за 2 суток сделал то что нужно! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Юля, очень приятный и внимательный заказчик, вовремя вносят требуемые поправки. Всем рекомендую!!!
$17
10 баллов
8 лет назад
Никита прекрасно справился с поставленной задачей по созданию 3D коробки. Был всегда на связи и выполнил все пожелания по проекту.
Ответный отзыв
Сергей отличный заказчик, четко формирует ТЗ, оперативно вносит необходимы поправки. Рекомендую)!
$10
10 баллов
10 лет назад
Заказал у 4-х разных дизайнеров, но именно работа Никиты была наиболее интересной.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек! Всем советую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно выполнил работу, практически всегда на связи. После оплаты не пропадает и всегда доводит работу до конца.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, а главное знающий что именно нужно. Буду рад и далее работать с Владимиром!
$100
10 баллов
11 лет назад
Талантливый человек с шикарным творческим вкусом! Очень пунктуален, что встречается сейчас редко! В общем, работать одно удовольствие! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятный и самое главное знающий и умеющий четко формулировать техническое задание человек. По больше нам (фрилансерам) таких заказчиков. Очень рад нашему знакомству и сотрудничеству!!!
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6 отзывов(-1)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга