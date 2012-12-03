nik_n_2002

Никита nik_n_2002

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн интреьеров, экстерьеров, полиграфии, наружный дизайн

Опыт работы в дизайне с 2000 года -

(интерьерный дизайн, экстерьерный дизайн,3d моделирование, наружная реклама, полиграфия).

Знание граф. программ: 3ds max+V-ray, ArchiCAD, Photoshop, Corel, Illustrator, Indesign, Premier, After effect. и т.д.

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Yulia_GB
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
3D визуализация магазина срочно
Работа Никиты очень понравилась, он отлично разобрался в том, что нам нужно и практически без исправлений за 2 суток сделал то что нужно! Рекомендуем!
Юля, очень приятный и внимательный заказчик, вовремя вносят требуемые поправки. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
H-uch
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
8 лет назад
3D коробка для интерактивного курса
Никита прекрасно справился с поставленной задачей по созданию 3D коробки. Был всегда на связи и выполнил все пожелания по проекту.
Сергей отличный заказчик, четко формирует ТЗ, оперативно вносит необходимы поправки. Рекомендую)!
Ответный отзыв
lnx
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн фасада магазина (рыбалка, туризм)
Заказал у 4-х разных дизайнеров, но именно работа Никиты была наиболее интересной.
Очень приятный в общении человек! Всем советую!
Ответный отзыв
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
8 баннеров для наружной рекламы
Быстро и качественно выполнил работу, практически всегда на связи. После оплаты не пропадает и всегда доводит работу до конца.
Приятный в общении заказчик, а главное знающий что именно нужно. Буду рад и далее работать с Владимиром!
Ответный отзыв
slob
50 летГермания
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн держателя сим-карты
Талантливый человек с шикарным творческим вкусом! Очень пунктуален, что встречается сейчас редко! В общем, работать одно удовольствие! Большое спасибо!
Очень приятный и самое главное знающий и умеющий четко формулировать техническое задание человек. По больше нам (фрилансерам) таких заказчиков. Очень рад нашему знакомству и сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Наружная реклама
6 отзывов(-1)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга