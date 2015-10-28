3D коробка для интерактивного курса

имеется модель,с наложенными текстурами нужно отрендерить две сцены! срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 3D модель коробки для интерактивного курса по английскому языку
Тема: в курсе собрана коллекция из 35 интерактивных заданий по английскому языку для учеников 2 класса, первая четверть.
Аудитория данного курса: школьные учителя
Название курса: Английский язык. 35 интерактивных заданий для 2 класса. I четверть
Также добавьте иллюстрацию в тему.
1. На картинке должно быть написано «Английский язык. 35 интерактивных заданий для 2 класса. I четверть», а также напишите внизу: "проект сайта: englishvideoles.ru"
2. Цветовых пристрастий нет
3. На боковой части (если будет) напишите также: Английский для 2 класса
4. Размеры и пропорции:550 х 810 пикселей
5. Ракурс и примерный вид, который должен быть у коробки Вы найдёте в прикреплённых файлах
6. Лучше сделать в png с прозрачным фоном, также нужен будет файл проекта.
Оплата: 100% постоплата
Яндекс деньги или Webmoney
Сроки 1–2 дня
В заявках указывайте ссылку на своё портфолио и похожие работы.
С уважением,
Сергей.
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