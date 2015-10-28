3D коробка для интерактивного курса

Необходимо сделать 3D модель коробки для интерактивного курса по английскому языку

Тема: в курсе собрана коллекция из 35 интерактивных заданий по английскому языку для учеников 2 класса, первая четверть.

Аудитория данного курса: школьные учителя

Название курса: Английский язык. 35 интерактивных заданий для 2 класса. I четверть

Также добавьте иллюстрацию в тему.

1. На картинке должно быть написано «Английский язык. 35 интерактивных заданий для 2 класса. I четверть», а также напишите внизу: "проект сайта: englishvideoles.ru"

2. Цветовых пристрастий нет

3. На боковой части (если будет) напишите также: Английский для 2 класса

4. Размеры и пропорции:550 х 810 пикселей

5. Ракурс и примерный вид, который должен быть у коробки Вы найдёте в прикреплённых файлах

6. Лучше сделать в png с прозрачным фоном, также нужен будет файл проекта.

Оплата: 100% постоплата

Яндекс деньги или Webmoney

Сроки 1–2 дня

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С уважением,

Сергей.