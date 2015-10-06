3D visualisation

Суть: Исправить огрехи (неровности по краям, диспропорция концов"маленькой звездочки" по отношению к "большой", закругленные углы у "красной звезды", сделать все грани более четкими) и создать объемную 3D модель логотипа с наложением металлизированных текстур, как можно более фотореалистично. Т.е. ...