3D visualisation

3D-графикаЗакрыт29 заявок338 просмотров
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Добрый день,

ищу исполнителя 3Д визуалицаций квартиры, которую нужно замебелировать.

Материалы, замеры, фото и всю необходимую инфу предоставлю.

Жду откликов.

Елена

8 лет назад
Azurdsdeco
39 летФранция
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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