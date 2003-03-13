Разработка идей декораций фотостудии в детсадах

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки205 просмотров

Приветствую всех!

Я по профессии фотограф.

Работаю только с детьми.

Снимаю в основном в декорациях (см. в приложении).

Ищу человека, который 3-4 раза в год (июль, октябрь, январь, март) будет разрабатывать новые идеи для фотосъёмок детей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К идеям: минимум предметов в декорациях, но заполняемость кадра, желательно без громоздких предметов, т.к. всё это перевозится на л/а и силы фотографа и объём авто не резиновые ))), свежие идеи, красивые и простые в переодевании костюмы, возможность без смены предметов на декорации, сменять постановку кадра, чтобы получившиеся фотографии не были похожи друг на друга.

Готов принимать идеи не только в набросках на бумаге, в тексте, но и в фото других студий, фотографов (как идеи).

Если исполнитель проживает в большом городе и имеет возможность поиска и покупки предметов для декорации, пошива костюмов, то это тоже приветствуется и просьба обязательно указать в заявке.

Чтобы увидеть Ваши возможности и свободы идей именно в моём направлении, от Вас требуется сделать набросок или описание любых идей на любую тему в направлении детской фотографии в декорациях или же для примера показать фото других студий/фотографов.

Если не найдётся человек, который сможет всё сделать один (разработка идеи, костюмов, пошив, поиск предмета, покупка), то буду выбирать несколько исполнителей (просьба в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указать Ваши возможности).

Сразу скажу, что человека я ищу на долгое сотрудничество, поэтому выбирать из кандидатов буду очень придирчиво.

Спасибо и удачи!

13 лет назад
janasasha
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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