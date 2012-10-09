Дизайнеры-ретушеры

Привет!

На постоянную работу, со свободным графиком требуются дизайнеры - ретущеры. Работа заключается в технической обработке фотографий.

Мы приглашаем дизайнеров – ретушеров всех мастей и предлагаем свободный график работы, постоянное наличие заказов, фиксированные цены за обработку. Своевременную выплату заработанных денег.

Мы предлагаем Вам перейти на более высокий, качественный уровень. Больше вам не потребуется самим искать клиентов, вести переговоры и опасаться, что Вам не заплатят за проделанную работу. Все эти риски мы берем на себя.

Когда и сколько зарабатывать зависит теперь только от Вас.

По всем вопросам можете обращаться ко мне!