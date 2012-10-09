Дизайнеры-ретушеры

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт67 заявок912 просмотров

Привет!

На постоянную работу, со свободным графиком требуются дизайнеры - ретущеры. Работа заключается в технической обработке фотографий.

Мы приглашаем дизайнеров – ретушеров всех мастей и предлагаем свободный график работы, постоянное наличие заказов, фиксированные цены за обработку. Своевременную выплату заработанных денег.

Мы предлагаем Вам перейти на более высокий, качественный уровень. Больше вам не потребуется самим искать клиентов, вести переговоры и опасаться, что Вам не заплатят за проделанную работу. Все эти риски мы берем на себя.

Когда и сколько зарабатывать зависит теперь только от Вас.

По всем вопросам можете обращаться ко мне!

13 лет назад
yarisyaris
Иванов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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