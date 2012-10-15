Написание отзывов о работе интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок299 просмотров

Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут.

Требования к кандидатам:

• проживание на территории РФ

• наличие аккаунта на Яндексе или в соц. сети.

• ответственность

• исполнительность (выполнять все строго по ТЗ)

• наличие кошелька Qiwi (предпочтительнее) или Web-money

В проекте оставляем заявки в виде:

1. город проживания (область)

2. время в сети (когда с Вами можно связаться)

Оплата по результату, 50 рублей за отзыв.

13 лет назад
marina_strogaya
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
38 отзывов

Выбранные исполнители

radmiala
Радмила 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Радмила - просто умничка! Выполнила задание просто идеально: в срок, без лишних вопросов. Итог - отличный результат. Мои рекомендации Радмилы, как добросовестного, исполнительного и ответственного исполнителя.
Очень приятно работать с Мариной: подробно и по пунктам расписанное тех.задание, человеческое общение и своевременная оплата. С большим удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.
Novoselova
Елена 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Елена отлично справилась с заданием! Все сделала оперативно, без лишних вопросов, грамотно! Инициативный, вежливый, тактичный фрилансер и просто приятный в общении человек! Спасибо Вам, Елена! Всем от души рекомендую.
Нормально

Заявки фрилансеров

radmiala
Радмила 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
Novoselova
Елена 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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