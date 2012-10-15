Написание отзывов о работе интернет-магазина

Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут.

Требования к кандидатам:

• проживание на территории РФ

• наличие аккаунта на Яндексе или в соц. сети.

• ответственность

• исполнительность (выполнять все строго по ТЗ)

• наличие кошелька Qiwi (предпочтительнее) или Web-money

В проекте оставляем заявки в виде:

1. город проживания (область)

2. время в сети (когда с Вами можно связаться)

Оплата по результату, 50 рублей за отзыв.