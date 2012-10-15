Необходимо обработать фотографии товаров (сковороды, кастрюли) для размещения в интернет-магазине. Вам будет предоставлено фото с посудой. Посуду необходимо будет вырезать (чтобы был белый фон), сделать тень, отрегулировать цвета, в общем чтобы фотография ...
Написание отзывов о работе интернет-магазина
Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут.
Требования к кандидатам:
• проживание на территории РФ
• наличие аккаунта на Яндексе или в соц. сети.
• ответственность
• исполнительность (выполнять все строго по ТЗ)
• наличие кошелька Qiwi (предпочтительнее) или Web-money
В проекте оставляем заявки в виде:
1. город проживания (область)
2. время в сети (когда с Вами можно связаться)
Оплата по результату, 50 рублей за отзыв.
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