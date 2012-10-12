Обработка изображения в Фотошоп

Здравствуйте.

У меня есть распечатанный и отсканированный лист. Он был распечатан на плохо заправленном картридже и на нем проявились некоторые дефекты.

Теперь у меня есть лист, распечатанный на нормальном принтере, но нужно сделать так чтобы все думали что он распечатан на прежнем.

Во вложенном файле скан того что есть и того что должно быть. Стрелочками указаны дефекты, которые должны присутствовать на новом листе.

Надеюсь я сумела объяснить что требуется. Если вы считаете что нет - отвечу на ваши вопросы в личных сообщениях.

Жду от вас сроки и стоимость выполнения.

Сроки - желательно до сегодняшнего вечера.

Спасибо.