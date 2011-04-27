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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
13 лет назад
Огромная благодарность Светлане за сотрудничество, быстро сделала то что требовалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. рекомендую
$25
10 баллов
13 лет назад
Светлана выполнила работу в полном объеме без каких-либо оговорок и лишних вопросов - предельно четко и корректно. Качество результата на достойном уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятно было поработать. Все задания очень четкие.
$300
10 баллов
14 лет назад
Все отлично. грамотный исполнитель. будем работать.
Ответный отзыв
Постоянные заказы, правильная постановка задачи. До сих порсотрудничаем
$1
10 баллов
14 лет назад
Все сделано как надо РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Хорошая работа