Lisa123

Светлана Кудеринова Lisa123

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фото, дизайн, ретушь

Студийное фото

Репортаж

Свадебное

Дизайн фирменного стиля, стендов, открыток

Ретушь фотографий

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Обработка изображения в Фотошоп
Огромная благодарность Светлане за сотрудничество, быстро сделала то что требовалось. Рекомендую.
Очень хороший заказчик. рекомендую
Ответный отзыв
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Подбор фотоконтента. Интерьеры деревянных домов.
Светлана выполнила работу в полном объеме без каких-либо оговорок и лишних вопросов - предельно четко и корректно. Качество результата на достойном уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было поработать. Все задания очень четкие.
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Rosin
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайнер в Corel Draw
Все отлично. грамотный исполнитель. будем работать.
Постоянные заказы, правильная постановка задачи. До сих порсотрудничаем
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yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Перевести из одной версии корела в другую
Все сделано как надо РЕКОМЕНДУЮ
Хорошая работа
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