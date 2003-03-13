Обработка фото для сайта.

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Закрыт21 заявка359 просмотров

Требуется капитально обработать любительские фото так, чтобы они адекватно вписались в современный сайт западного формата. Задача сложная, но выполнимая. Сайт спортивно-досугового центра, делайте выводы о фото сами.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сроки!

13 лет назад
orient111
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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