нужен толковый спец по обработке фото животных для вебсайта.Для начала 20 фото,после будет еще 50.Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию.
Обработка фото для сайта.
Требуется капитально обработать любительские фото так, чтобы они адекватно вписались в современный сайт западного формата. Задача сложная, но выполнимая. Сайт спортивно-досугового центра, делайте выводы о фото сами.
Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сроки!
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