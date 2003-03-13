Фотобанк

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт19 заявок385 просмотров

Подготовка фотографий для фото банка.

1. Обработать фотографию.(убирание шумов, цветокорекция)

2. Написать название фотографии (на английском ).

3. Ввести до 25 поисковых слов в про файл изображения (на английском).

13 лет назад
Vera2
Вера 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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