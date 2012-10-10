нужен толковый спец по обработке фото животных для вебсайта.Для начала 20 фото,после будет еще 50.Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию.
Обработать фото
Добрый день ! Есть фотографии.
caepco.inspire.kz/slider_fots2.zip
Их необходимо обработать под формат. http://www.weblancer.net/download/projects/89848/cae_slide.jpg Часть объекта должна выходить за рамку. Сделать нужно качественно и сразу.
Пример не качественной обработки - http://caepco.inspire.kz/gal/1.jpg
Пжл сразу указывайте цену. Выберу исполнителя с наименьшей ценой.
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