Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен34 заявки544 просмотра

Обработать 9 фото диванов из них 2 шт jpg и 7 шт cr2.

Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым),и на сколько это возможно вытянуть качество.

Готовый вариант должен иметь размер 700 на 400 пикс. в psd формате по слоям.

Пример прикрепил, остальное закачаю на обменник.

В архиве с исходниками есть пояснения и пример того что нужно.

13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

o_plaxa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Впечатления от сотрудничества положительные: быстро, качественно, а что еще нужно заказчику, я доволен на 100%. Советую, никаких проблем!
Приятно было сотрудничать с Николаем. Все четко, быстро и по существу. Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

o_plaxa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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