Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

Обработать 9 фото диванов из них 2 шт jpg и 7 шт cr2.

Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым),и на сколько это возможно вытянуть качество.

Готовый вариант должен иметь размер 700 на 400 пикс. в psd формате по слоям.

Пример прикрепил, остальное закачаю на обменник.

В архиве с исходниками есть пояснения и пример того что нужно.