нужен толковый спец по обработке фото животных для вебсайта.Для начала 20 фото,после будет еще 50.Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию.
Сделать фотомонтаж-обработку
Нужно обработать ряд фотографий сделав замену фона на которых они сняты. Т.е. обтравка-вырезание и вставка без артефактов на новый фон. Кол-во уточняется в процессе.
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