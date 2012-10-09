Обработать 4-е фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок313 просмотров

Нужно привести в божеский вид. 3 фотографии с сделать 2 разные из одной.

Т.к. там бамбук нужно как-то немного оттенить .чтобы они отличались.

13 лет назад
Antonio999
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$20
1 день
Работать можно. Быстро.
Нормальный заказчик, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

    Обработать 9 фото диванов из них 2 шт jpg и 7 шт cr2. Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым),и на сколько это возможно вытянуть качество. Готовый вариант должен иметь размер ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фотобанк

    Подготовка фотографий для фото банка. 1. Обработать фотографию.(убирание шумов, цветокорекция) 2. Написать название фотографии (на английском ). 3. Ввести до 25 поисковых слов в про файл изображения (на английском).

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фото для сайта.

    Требуется капитально обработать любительские фото так, чтобы они адекватно вписались в современный сайт западного формата. Задача сложная, но выполнимая. Сайт спортивно-досугового центра, делайте выводы о фото сами. Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сроки!

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка изображения в Фотошоп

    Здравствуйте. У меня есть распечатанный и отсканированный лист. Он был распечатан на плохо заправленном картридже и на нем проявились некоторые дефекты. Теперь у меня есть лист, распечатанный на нормальном принтере, но нужно ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фотоколлаж для шапки сайта

    Фото колаж для шапки сайта, тематики авто проката. В приложении файл в котором показано какие авто должны располагаться в коллаже и как. Одно авто крупным планом, другие в ряд под углом. Цвета те же, автомобили ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ретушь предметных фотографий

    $500

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужны люди, которые идеально владеют фотошопом. Нужно вырезать фотографию, и привести ее в нормальный вид.Объемы очень большие. В неделю вы должны ретушировать не мение 150фотографий ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выбрать качественные фото товаров с сети, обработ.

    Найти, переименовать, обработать фото парфюмерии (подчистить если нужно, поднять хоть как-то уникальность), белый фон - приоритет. По 2 фото на товар. Лучше с оф.сайтов и релизов. Для пробы 100 товаров, дальше 1000+. Размер: вписать ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад