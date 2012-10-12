Вставить мусор

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок297 просмотров

здравствуйте

надо вставить мусор в колодцы. Основная проблема - рассортировать колодцы согласно таблицам. Как - могу объяснить только по скайпу))) Можно и нужно делать около 30 фото в час. Фоток порядка 300. потом еще будут.

оплата 10-15 р за фото

13 лет назад
zuich
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$60
2 дня
Отличная работа. спасибо Виталий сидел всю ночь, работа была срочная Всем рекомендуб!
Заказчик четко до мелочей объяснил задачу, оплата своевременная и в полном обьеме.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание отзывов о работе интернет-магазина

    $50

    Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут. Требования к кандидатам: • проживание на территории РФ • наличие аккаунта ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка фотографий товаров для интернет-магазина

    Необходимо обработать фотографии товаров (сковороды, кастрюли) для размещения в интернет-магазине. Вам будет предоставлено фото с посудой. Посуду необходимо будет вырезать (чтобы был белый фон), сделать тень, отрегулировать цвета, в общем чтобы фотография ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать фото

    Добрый день ! Есть фотографии. caepco.inspire.kz/slider_fots2.zip Их необходимо обработать под формат. http://www.weblancer.net/download/projects/89848/cae_slide.jpg Часть объекта должна выходить за рамку. Сделать нужно качественно и сразу. Пример не качественной обработки - http://caepco.inspire.kz/gal/1.jpg Пжл ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вырезать и обработать фотографии мягкой мебели

    Обработать 9 фото диванов из них 2 шт jpg и 7 шт cr2. Необходимо вырезать фон (фон должен быть белым),и на сколько это возможно вытянуть качество. Готовый вариант должен иметь размер ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фотобанк

    Подготовка фотографий для фото банка. 1. Обработать фотографию.(убирание шумов, цветокорекция) 2. Написать название фотографии (на английском ). 3. Ввести до 25 поисковых слов в про файл изображения (на английском).

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фото для сайта.

    Требуется капитально обработать любительские фото так, чтобы они адекватно вписались в современный сайт западного формата. Задача сложная, но выполнимая. Сайт спортивно-досугового центра, делайте выводы о фото сами. Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и сроки!

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка изображения в Фотошоп

    Здравствуйте. У меня есть распечатанный и отсканированный лист. Он был распечатан на плохо заправленном картридже и на нем проявились некоторые дефекты. Теперь у меня есть лист, распечатанный на нормальном принтере, но нужно ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад