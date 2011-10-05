Струя из брандспойта.

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Ребёнок на фото тушит из брандспойта огонь.

Нужна струя, т.к. при съёмке её не сделаешь по настоящему.

Нужна струя без анимации. Это будет фото.

14 лет назад
janasasha
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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