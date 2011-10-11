Три картинки с текстом в стилистике сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки161 просмотр

День добрый.

Требуется нарисовать три картинки (620*120) с символическим изображением и текстом в стилистике указанного исполнителю сайта. Картинки должны отражать следующие текста "Что это?", "Вебмастеру", "Рекламодателю".

14 лет назад
DerParol
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Все отлично, без лишних вопросов.
Очень хорошый заказчик, был бы рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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