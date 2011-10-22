Принтскрины

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок276 просмотров

Требуется сделать несколько иллюстраций для вставки в слайдшоу. изображения из себя будут представлять практически не измененные принскрины хорошего качества (потребуется где-то выделить пункт меню, где-то указать его стрелочкой). указывайте вашу цену и сроки, подробности в личке

14 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое Александру, грамотно, качественно и в срок выполнил работу. Обязательно обращусь еще!
Работа оплачена вовремя.На 100% доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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