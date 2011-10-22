Нарисовать персонажа (белочку).
Принтскрины
Требуется сделать несколько иллюстраций для вставки в слайдшоу. изображения из себя будут представлять практически не измененные принскрины хорошего качества (потребуется где-то выделить пункт меню, где-то указать его стрелочкой). указывайте вашу цену и сроки, подробности в личке
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