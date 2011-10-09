Нужна иллюстрация для футболки с названием "Женщина-кошка". Подробности в прикрепленном ТЗ.
Сделать драфт дизайна наклеек на машину
Нужно придумать 3 варианта наклеек для машины на основе логотипа и фирменного стиля. В результате нужны джипеговские файлы, не для полиграфии, а для рассмотрения внутри компании.
Срок - 10.00 по мск завтра, в понедельник.
Выбранный исполнитель
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