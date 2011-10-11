Необходимо нарисовать такие же форме и составу окна как на фотографии во вложении (14 штук). размер небольшой, средний, чтобы на странице поместилось 3 окна в ряд и еще место немного осталось (главное чтобы цены и ...
Приватный проект для Ведищевой Елены (V-Elena)
Нужно создать персонажа (девушка). Нарисовать в нескольких позициях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна картинка на родительскую тематику размер 200*200 пикселейИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработка Илюстраций надо от вас сроки и бюджет и портфолио вот пример илюстраций которая создана для обшего примера того что надо в итоге получить http://floomby.ru/content/k9rChhLxzE в этом стиле что ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется нарисовать портрет девушки КАРАНДАШОМ! В лучшем виде :) Либо в фотошопе, либо скан рисунка в хорошем качестве. Требуется максимальная схожесть с фотографией! Сроки - 2 дня! Бюджет до 500 ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужно придумать 3 варианта наклеек для машины на основе логотипа и фирменного стиля. В результате нужны джипеговские файлы, не для полиграфии, а для рассмотрения внутри компании. Срок - 10.00 по мск ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужна иллюстрация для футболки с названием "Женщина-кошка". Подробности в прикрепленном ТЗ.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
День добрый. Требуется нарисовать три картинки (620*120) с символическим изображением и текстом в стилистике указанного исполнителю сайта. Картинки должны отражать следующие текста "Что это?", "Вебмастеру", "Рекламодателю".Завершен14 лет назад
Требуется сделать несколько иллюстраций для вставки в слайдшоу. изображения из себя будут представлять практически не измененные принскрины хорошего качества (потребуется где-то выделить пункт меню, где-то указать его стрелочкой). указывайте вашу цену и сроки, подробности в ...Завершен14 лет назад
- $20
Нарисовать персонажа (белочку).Завершен14 лет назад
- $50
Дано: Планируется продажа игральных карт для настольной игры. Существует 6 вариантов колод с картами: 1 основная и 5 дополнительных. Каждая карта представляет собой следующее: с лицевой стороны ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад