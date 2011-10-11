Приватный проект для Ведищевой Елены (V-Elena)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка141 просмотр

Нужно создать персонажа (девушка). Нарисовать в нескольких позициях.

14 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Елена очень хорошо нарисовала нужный персонаж. Очень понравилось, что не нужно обсуждать какие-то мелкие детали. Короче, платишь и получаешь хорошую работу. Обязательно закажем еще!
Рада продолжению сотрудничества! Как всегда подробное задание и мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад