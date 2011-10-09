Красивый арт на главную страницу онлайн игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт20 заявок294 просмотра

Нужно нарисовать красивый арт для главной страницы онлайн игры. Также нужно переделать два логотипа, логотип игры и компании.

14 лет назад
frolova_ys
Юлия 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров