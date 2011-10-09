картинку перевести в вектор
Отрисовка планировок в Photoshop
Здравствуйте,
Работа заключается в следующем:
1. Надо импортировать линии стен/окон из автокада в фотошоп
2. Разукрасить стены, полы, окна согласно стилям из шаблона
3. Расставить мебель из шаблона согласно плану
4. Добавить надписи названий комнат и размеры
Исходные материалы:
1. Шаблон планировки - PSD файл, включающий смарты мебели, стили для слоев и прочее
2. Чертежи в автокаде
(Компиляцию шаблона можно увидеть по ссылке: http://dl.dropbox.com/u/4466466/templ/template3.jpg)
Обьем работы: первая планировка - тестовая. Если ее выполнить удачно, то надо будет сделать остальные в этом же проекте. Всего в нем около 14 планировок. Таких проектов несколько, поэтому при удачном исполнении тестовой планировки ожидается обьем около 50 планировок.
Условия:
1. Оплата по завершении одного или нескольких проектов
2. Бюджет на одну планировку - 10 долларов
3. Бюджет составит по 15 долларов на план в случае, если исполнитель возьмет на себя доработку до варианта на печать (добавка надписей на иврите,
3. Работа без предоплаты, кого не устраивает этот пункт, прошу не обращаться
4. При необходимости надо будет выдать исходные файлы (в первом проекте после оплаты, в остальных по мере рбаоты. Необходимость может возникнуть изза непонимания текстов на иврите, которые я сам расставлю)
5. Финальные результаты - изображения для печати на листах А3 300 точек
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