Шапка сайта

На шапке должна быть красивая ванная комната, с мелкими деталями:

трубы, радиатор, туалет и подводка к нему, ванная, смеситель и поводка к нему, нагреватель, стояк с кранами и фитингами.

При наведении на эти детали должны показываться выпадающие названия и при нажатии переходить по ссылке...

Вроде бы все.