Шапка сайта

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Закрыт18 заявок289 просмотров

На шапке должна быть красивая ванная комната, с мелкими деталями:

трубы, радиатор, туалет и подводка к нему, ванная, смеситель и поводка к нему, нагреватель, стояк с кранами и фитингами.

При наведении на эти детали должны показываться выпадающие названия и при нажатии переходить по ссылке...

Вроде бы все.

14 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад