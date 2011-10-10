картинку перевести в вектор
Сделать дизайн по примеру
о вложенном файле изображение. Его необходимо сделать под другим ракурсом. Вид сверху вниз. Просьба указать стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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