avgust

Валентина Кузьмина avgust

 
51 годБельгия/Брюссель
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Иллюстрация / Анимация / Персонаж

- Иллюстрация; Векторная и растровая графика; Создание логотипов; Дизайн сайтов; Разработка персонажа;

- Создание flash-роликов (флэш-роликов); Анимация; Создание мультфильмов;

- Перевод на французский язык и обратно.

Работаю по предоплате.

Дизайн сайтаЛоготип для сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$250
9 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта. Персонально для avgust.
Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за позитивное сотрудничество.
Ответный отзыв
esme
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Иллюстрация-обои
Спасибо за прекрасную работу! Остались крайне довольны результатом, при необходимости с удовольствием обратимся к Валентине еще раз.
bondvitaly
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Кузьминой Валентины (avgust)
Остался очень доволен работой Валентины. Все сделала быстро и качественно, все поправки вносила очень оперативно. Обязательно продолжим сотрудничество в дальнейшем.
Адекватный закачик, оплата всегда проводилась во время, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
ippolitov
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
8 баллов
14 лет назад
Иллюстрация для шапки сайта
Грамотное и четкое исполнение по всем требованиям. Огорчили немного технические проблемы при проведении оплаты через Яндекс.Деньги, из-за этого возникло небольшое недопонимание, но в целом исполнитель очень хороший.
Приходилось долго ждать подтверждения этапов работы. Затянуто с оплатой. Заказчик вежливый и адекватный.
Ответный отзыв
xgb
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Кузьмина Валентина
Необходимо сразу отметить, что с Валентиной очень приятно работать. С первых минут общения становится ясно, что она знает свою работу и умеет ее делать профессионально. Ее навыки в купе с терпением явились квинтэссенцией успеха проекта.
Проект оплачен как и договаривались.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
8 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
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