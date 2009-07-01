Валентина Кузьмина avgustavgust
51 годБельгия/Брюссель
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Иллюстрация / Анимация / Персонаж
- Иллюстрация; Векторная и растровая графика; Создание логотипов; Дизайн сайтов; Разработка персонажа;
- Создание flash-роликов (флэш-роликов); Анимация; Создание мультфильмов;
- Перевод на французский язык и обратно.
Работаю по предоплате.
Портфолио
- Без названия150 просмотров
- Без названия144 просмотра
- Медальки225 просмотров
- Без названия224 просмотра
- Без названия137 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия383 просмотра
- Персонаж130 просмотров
- Схема проезда171 просмотр
- Без названия120 просмотров
- Без названия146 просмотров
- Без названия141 просмотр
Отзывы заказчиков
$250
9 баллов
12 лет назад
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за позитивное сотрудничество.
$100
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за прекрасную работу! Остались крайне довольны результатом, при необходимости с удовольствием обратимся к Валентине еще раз.
$50
10 баллов
12 лет назад
Остался очень доволен работой Валентины. Все сделала быстро и качественно, все поправки вносила очень оперативно. Обязательно продолжим сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
Адекватный закачик, оплата всегда проводилась во время, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$150
8 баллов
14 лет назад
Грамотное и четкое исполнение по всем требованиям. Огорчили немного технические проблемы при проведении оплаты через Яндекс.Деньги, из-за этого возникло небольшое недопонимание, но в целом исполнитель очень хороший.
Ответный отзыв
Приходилось долго ждать подтверждения этапов работы. Затянуто с оплатой. Заказчик вежливый и адекватный.
$40
10 баллов
15 лет назад
Необходимо сразу отметить, что с Валентиной очень приятно работать. С первых минут общения становится ясно, что она знает свою работу и умеет ее делать профессионально. Ее навыки в купе с терпением явились квинтэссенцией успеха проекта.
Ответный отзыв
Проект оплачен как и договаривались.
Иллюстрации и Рисунки
8 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга