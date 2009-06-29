ippolitov

Дмитрий Ипполитов ippolitov

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Привлечение пользователей в сообщество ВК

    Требуется привлечь 1000 живых пользователей из Санкт-Петербурга в группу ВКонтакте. Тематика группы - ремонт и сервисное обслуживание техники Apple. От Вас - стоимость, сроки выполнения и порядок оплаты проекта.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн рекламного флаера

    $50

    Необходимо сделать классный дизайн для рекламного флаера. Тема - продажа и сервисное обслуживание техники Apple. Пример информационного наполнения - во вложении. Размер (на печати) флаера - 1/4 листа А4. От Вас идеи и наброски, естественно, с водяными знаками - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа

    $250

    Требуется создание логотипа для компании, занимающейся изменением внешнего вида i-устройств (iPhone, iPad и т.д.): моддинг, аэрография, золочение, обтяжка кожей, продажа чехлов, пленок и аксессуаров. Логотип должен быть ярким и необычным, при этом простым и легким. ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Проект для Web Секрет

    $150

    В наличии имеются: 1. сверстанные макеты всех типовых страниц сайта 2. функционирующий сайт со старым дизайном, работающий на ExpressionEngine Требуется: перенести новый дизайн на старый движок с добавлением кое-каких нововведений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несколько иконок для веб сайта

    Доброго времени суток, господа фрилансеры! Предлагаю проект. Суть заключается в следующем: нужно придумать и прорисовать в векторе несколько иконок для веб сайта. Сначала их будет 5 или 6 (для одного раздела сайта) по тематике ремонт ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин мобильных устройств

    $200

    Господа фрилансеры! Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина. Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами. Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS. Некоторые моменты: 1. Несколько фотографий в отображении товара (переключение фотоизображений через ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение базы данных каталога интернет-магазина

    $50

    Требуется наполнить базу данных интернет-магазина товаров для животных, собственно, товарами. Система управления сайтом - очень удобная и понятная. Товары добавлять надо безо всяких описаний, в соответствующие графы в CMS вписывается название, цена и артикул. Оплата ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Иллюстрация для шапки сайта

    $150

    Требуется нарисовать красивую иллюстрацию для шапки сайта. Дополнительно задание на создание человечков в векторе для разделов сайта. Оплата - Яндекс.Деньги или в любой другой электронной платежной системе переводом через онлайн-обменник.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для магазина мобильных устройств

    $100

    Дано: 1) Название компании и слоган 2) Общая концецпия 2) Примерная цветовая схема Задача: 1) Сделать достойный логотип Решение: При выборе кандидата будем смотреть на портфолио и отзывы. От вас ждем указания примерных сроков и стоимости работ. Работа без предоплаты. Оплата через Яндекс.Деньги.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дополнить и встроить самописную CMS

    $50

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Объясняю ситуацию. Есть самописная CMS (по функционалу: каталог товаров, корзина, поиск, новости, ну и обычные страницы). Есть новый дизайн для сайта. Человек, который создавал эту CMS, повел себя крайне безответственно и просто исчез... Задача. ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Два забавных человечка

    $50

    Задача. Нарисовать двух векторных человечков - довольно простых. Конечный результат по сути своей должен быть средним арифметическим между Масяней и человеком Pip-Boy из серии игр Fallout. Подробнее в личных сообщениях. Оплата - Яндекс.Деньги.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $50

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Требуется раскрутить интернет-магазин сотовой связи. Срок существования сайта - чуть больше месяца. Работает на собственной CMS. Задача - выход в Top3 Яндекса по Санкт-Петербургу. Огромная просьба писать сроки и стоимость. В личку не писать, ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить каталог магазина к Яндекс.Маркет

    $50

    Дано: Магазин мобильных телефонов, аксессуаров и т.д. Задача: Прикрутить правильное взаимодействие каталога магазина, содержащегося в БД MySQL, к сервису "Яндекс.Маркет". Условие: Оплата - WMR. Сроки - в перспективе. Решение: За вами, господа. Пишите свои цены, будем думать :)

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Два Flash-баннера для сайта

    $50

    Нужно разработать два Flash-баннера заданного размера для сайта. Один небольшой - 165x115 пикселей. Второй побольше - 550x210 пикселей. Тематика первого - подключение к красивым номерам различных операторов сотовой связи. Второй должен быть посвящен ремонту и обслуживанию айфонов. Подробнее о ...

    FlashБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Дизайн рекламного флаера
Дмитрий, спасибо за сотрудничество. От работы остались только положительные впечатления - конкретное ТЗ, замечания по существу. Оплата в срок. Рекомендую :)
Александра - прекрасный исполнитель. Результат, который мы получили - именно то, что нужно. При этом хочу отметить, что любые поправки, дополнения и пожелания были учтены и максимально точно воплощены в жизнь. Буду рад сотрудничеству в будущем.
Ответный отзыв
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
$150
10 баллов
13 лет назад
Создание логотипа
Проект Дмитрия привлек необычностью темы, было интересно разрабатывать варианты. Дмитрий давал комментарии по ходу работы, на связь выходил регулярно, с оплатой тоже проблем не возникло. Конечно же, рекомендую:)
Ольга отлично справилась с заданием. Быстро и качественно предложила устроивший нас вариант. При этом уточнила все пожелания и дополнения.
Ответный отзыв
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Проект для Web Секрет
Не первый раз уже работаем. Только положительные эмоции от сотрудничества: общение, задание, оплата
Максим - умный и талантливый web программист, отлично знающий свое дело. Как и всегда работать с ним просто и приятно. Задание было выполнено на отлично, все дополнения выполнены и даже продолжают выполняться! С каждым новым проектом все больше готов положиться на Максима. 10 баллов!
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Vladimir80
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Несколько иконок для веб сайта
Отличный работодатель! Предельно понятное описание заказа, оплата во время. Мои рекомендации.
Владимир - профессионал, хорошо знающий свое дело. Чувство стиля, технические навыки и ответственный подход к делу сразу расположили к себе. Хоть и была сделана всего одна иконка (т.к. немного изменилась концепция будущего веб сайта), могу с уверенностью сказать, что человек четко понимает, что от него требуется, и грамотно выполняет свою работу.
Ответный отзыв
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Установка CMS на простой веб сайт
Уже который раз работаем вместе и только положительные эмоции!
Как и всегда, Максим сработал на отлично! Все требования учтены и выполнены точно и в срок.
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