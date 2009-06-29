Требуется привлечь 1000 живых пользователей из Санкт-Петербурга в группу ВКонтакте. Тематика группы - ремонт и сервисное обслуживание техники Apple. От Вас - стоимость, сроки выполнения и порядок оплаты проекта.
Дмитрий Ипполитов ippolitovippolitov
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сделать классный дизайн для рекламного флаера. Тема - продажа и сервисное обслуживание техники Apple. Пример информационного наполнения - во вложении. Размер (на печати) флаера - 1/4 листа А4. От Вас идеи и наброски, естественно, с водяными знаками - ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется создание логотипа для компании, занимающейся изменением внешнего вида i-устройств (iPhone, iPad и т.д.): моддинг, аэрография, золочение, обтяжка кожей, продажа чехлов, пленок и аксессуаров. Логотип должен быть ярким и необычным, при этом простым и легким. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
В наличии имеются: 1. сверстанные макеты всех типовых страниц сайта 2. функционирующий сайт со старым дизайном, работающий на ExpressionEngine Требуется: перенести новый дизайн на старый движок с добавлением кое-каких нововведений.Завершен14 лет назад
Доброго времени суток, господа фрилансеры! Предлагаю проект. Суть заключается в следующем: нужно придумать и прорисовать в векторе несколько иконок для веб сайта. Сначала их будет 5 или 6 (для одного раздела сайта) по тематике ремонт ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Вообщем-то, суть задания, я думаю, ясна, господа фрилансеры :) Оплата через Яндекс.Деньги или WebMoney. Предлагайте ;)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Господа фрилансеры! Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина. Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами. Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS. Некоторые моменты: 1. Несколько фотографий в отображении товара (переключение фотоизображений через ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется наполнить базу данных интернет-магазина товаров для животных, собственно, товарами. Система управления сайтом - очень удобная и понятная. Товары добавлять надо безо всяких описаний, в соответствующие графы в CMS вписывается название, цена и артикул. Оплата ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Требуется нарисовать красивую иллюстрацию для шапки сайта. Дополнительно задание на создание человечков в векторе для разделов сайта. Оплата - Яндекс.Деньги или в любой другой электронной платежной системе переводом через онлайн-обменник.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Дано: 1) Название компании и слоган 2) Общая концецпия 2) Примерная цветовая схема Задача: 1) Сделать достойный логотип Решение: При выборе кандидата будем смотреть на портфолио и отзывы. От вас ждем указания примерных сроков и стоимости работ. Работа без предоплаты. Оплата через Яндекс.Деньги.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте, господа фрилансеры! Объясняю ситуацию. Есть самописная CMS (по функционалу: каталог товаров, корзина, поиск, новости, ну и обычные страницы). Есть новый дизайн для сайта. Человек, который создавал эту CMS, повел себя крайне безответственно и просто исчез... Задача. ...Закрыт15 лет назад
- $50
Задача. Нарисовать двух векторных человечков - довольно простых. Конечный результат по сути своей должен быть средним арифметическим между Масяней и человеком Pip-Boy из серии игр Fallout. Подробнее в личных сообщениях. Оплата - Яндекс.Деньги.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте, господа фрилансеры! Требуется раскрутить интернет-магазин сотовой связи. Срок существования сайта - чуть больше месяца. Работает на собственной CMS. Задача - выход в Top3 Яндекса по Санкт-Петербургу. Огромная просьба писать сроки и стоимость. В личку не писать, ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Дано: Магазин мобильных телефонов, аксессуаров и т.д. Задача: Прикрутить правильное взаимодействие каталога магазина, содержащегося в БД MySQL, к сервису "Яндекс.Маркет". Условие: Оплата - WMR. Сроки - в перспективе. Решение: За вами, господа. Пишите свои цены, будем думать :)Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно разработать два Flash-баннера заданного размера для сайта. Один небольшой - 165x115 пикселей. Второй побольше - 550x210 пикселей. Тематика первого - подключение к красивым номерам различных операторов сотовой связи. Второй должен быть посвящен ремонту и обслуживанию айфонов. Подробнее о ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад